【希少品】YAMAHA EOS B2000 シンセサイザー　キーボード

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ご覧頂きありがとう御座います♪【商品情報】YAMAHAEOSB2000シンセサイザー キーボード 小室プロデュース になります。【状態】全鍵盤音出し確認済みです。状態は写真をご覧いただき確認お願いいたします。全体的に使用感はあります。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。【付属品】写真に写っているの物がすべてになります。コミックガイドや説明書もつけてます。B状態S新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 ♦︎♦︎♦︎注意事項♦︎♦︎♦︎♦︎横浜市内より発送致します。購入確定後に発送準備手配致します。直接引取希望の場合コメントでご相談下さい♦︎リサイクルダンボール・ショップ袋・プチプチ等利用し梱包する為拙い場合がございますご了承下さい。♦︎配送事故等による商品の紛失や破損の責任は負い兼ねます。♦︎中古品の為、簡単な清掃は行っていますが細部まで行き届いていない場合があります。中古品特性よくご理解の上ご購入下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。♦︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい