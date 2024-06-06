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- dji mavic air2 \u0026 air2sバッテリー 8月21日で出品終了
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商品詳細
djimavicair2、air2s共通バッテリーになります。膨らみ傷はありません。箱無し。2023.8.17現在は充電サイクル7回です。※管理充電の為、充電回数が1,2回増えるかもしれません。正直、あれば使うし、売れれば売ろうかな？位の出品なので、売れなければ近々出品を取り消す予定でいます。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral370032.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln689402.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring27096.html
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