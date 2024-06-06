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テナーサックス　消音器
商品番号 R86061014982
商品名

テナーサックス　消音器
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックスの消音器ですメーカーはBestbrassです2017年に購入し一度も使用せず押入れの中にしまい込んでいました。埃はもちろん被っておりましたので綺麗に拭き取り出品致します。包装の仕方は合う段ボールがない為巻き段ボールとプチプチにての簡易包装となります。※完全未開封未使用をお求めの方はご遠慮下さい※ペットは猫を飼っております
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