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ビート　SR PSA10
商品番号 D50962194038
商品名

ビート　SR PSA10
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身で米国直送したワンオーナーの商品です。画像の商品をPSAケースに入ったまま緩衝材に包み、お送りいたします。【注意事項】PSA10や9評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いいたします。必要な箇所の写真など、ご要望いただければ対応いたします。
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