クラリネット　Easter イースター　初心者　音楽　ミュージック　ケース付き

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商品詳細
Easterのクラリネットです。クラリネットを初めてみたく、買ったもののなかなか上達せず、そのままケースにいれて、保管しておりました。。。使って頂けるとありがたいです。初心者の方向けだと思います。傷や汚れもあるので、写真等でご確認の上、ご購入頂ければと思います。ケースに入れて、簡易包装にて発送致します。種類···クラリネットレベル···初心者#クラリネット#初心者#音楽#イースター#Easter#ケース付き#黒#ミュージック#演奏#野外#ライブ#応援
http://narcologia.ru/goods/Stanford705673.html
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