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エリック・ミヤシロモデル EM2 MK2
商品番号 H26919461980
商品名

エリック・ミヤシロモデル EM2 MK2
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#YAMAHA#エリック・ミヤシロモデルEM2アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···トランペット新品で買いました数回使いましたが自分には合わなかったので出品します♪著名な凹み、傷はありませんが、使用感多少あるかと思います。気にならない方、よろしくお願いします◎プチプチでぐるぐる巻きにして送ります
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