サックス　ダブルケース

種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースセルマーダブルケースご覧の通り少し状態悪めですが使用するにあたっては問題ないかと思います。ケース内面の支柱している帯にヘタリあります。ご了承ください。ソプラノサックスはシリーズ3のデタッチャブル収納可断捨離にて出品致しますので特価で放出します。写真を確認の上ご購入下さい！



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