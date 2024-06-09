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サックス　ダブルケース
商品番号 F89869099343
商品名

サックス　ダブルケース
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースセルマーダブルケースご覧の通り少し状態悪めですが使用するにあたっては問題ないかと思います。ケース内面の支柱している帯にヘタリあります。ご了承ください。ソプラノサックスはシリーズ3のデタッチャブル収納可断捨離にて出品致しますので特価で放出します。写真を確認の上ご購入下さい！
http://narcologia.ru/goods/organization504862.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic546512.html
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