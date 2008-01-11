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清水焼 外織部五草花小鉢５客揃
商品番号 L15030674718
商品名

清水焼 外織部五草花小鉢５客揃
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 18,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

清水焼外織部五草花小鉢５客揃サイズ直径約12.5cm、高さ約5.5cm新品未使用です。箱無しです。
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