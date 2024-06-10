創価学会 ご本尊(掛軸本体)

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商品詳細
値下げ不可。シミ、折れ、汚れ、破れ無し。細かくチェックしたところヤケ、変色もなく大変きれいな状態ですが、新品未開封の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。なるべく素手で触らないようにし、紙に巻いて(紙は定期交換)、通気性の良い場所に保管中。多湿の日はエアコンのドライで除湿してます。丁寧に扱うよう心がけています。必要としている方にお譲りします。創価学会 ご本尊 御本尊 掛軸 曼荼羅 まんだら 掛け軸 かけ軸 日蓮大聖人 南妙法蓮華経
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