ユニバーサルスタジオジャパン　パートナーフリーパス　大人２枚

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遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア···関西枚数···2枚有効期間2023.04.01〜2024.03.31パートナーフリーパス（大人用）ペア2枚セットです。入場の際のチケットに関するトラブルなどは一切責任を負えませんのでご理解の上、ご購入おを願いいたします。すり替え防止の為購入後に返金や返品は、お問い合わせを頂きましても一切対応できません。☆別にNOLIMITパレード特別鑑賞エリア入場券２枚も出品しています。こちらは２０２３／１１／１９限定となります。２枚￥２２００です。フリーパスとの同時購入ですと￥５００値引き致します。