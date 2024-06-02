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ラルフローレンポロシャツ犬服
商品番号 Q88785222584
商品名

ラルフローレンポロシャツ犬服
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···服・アクセサリー用品犬種···チワワ小型犬Sサイズ横幅19センチ丈幅前20.5センチ　　後24.5せんち購入して犬に着せてみたのですが服を着るのを嫌がった為試着のみです。タグは取ってしまいありません。ボタンを噛んでしまい1個のボタンが半分しかありません。値下げは考えていません。ご理解のある方の購入をお願いしたいです。
http://narcologia.ru/goods/plaque696207.html
http://narcologia.ru/goods/approximate48920.html
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