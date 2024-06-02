ラルフローレンポロシャツ犬服

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用品の種類···服・アクセサリー用品犬種···チワワ小型犬Sサイズ横幅19センチ丈幅前20.5センチ 後24.5せんち購入して犬に着せてみたのですが服を着るのを嫌がった為試着のみです。タグは取ってしまいありません。ボタンを噛んでしまい1個のボタンが半分しかありません。値下げは考えていません。ご理解のある方の購入をお願いしたいです。