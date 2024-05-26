ELIN　デザインノースリーブトップス

カラー···イエローサイズ 36柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏３年ほどまえに購入したELINのトップスですとても可愛くてお気に入りでしたが今年は出番がなく、この先も着ないと思うのでお譲りします。脇にファスナーがついています中に長袖を着てレイヤードしても可愛いと思います#clane#etre#frayid#stunninglure#beams#studious



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