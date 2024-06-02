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マイケルコース ショルダーバッグ
商品番号 D52211082277
商品名

マイケルコース ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクアメリカ正規店で数年前に購入しました！数回使用しましたが、美品だと思います。裏面の左上部あたりに若干うっすらとした汚れがあります。※3枚目4枚目の写真目視で若干汚れてるかな〜ぐらいで、感じ方には個人差が個人差があるとは思いますがご理解の上、ご検討頂ければと思いますm(__)m
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