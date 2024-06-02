マイケルコース ショルダーバッグ

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カラー···ピンクアメリカ正規店で数年前に購入しました！数回使用しましたが、美品だと思います。裏面の左上部あたりに若干うっすらとした汚れがあります。※3枚目4枚目の写真目視で若干汚れてるかな〜ぐらいで、感じ方には個人差が個人差があるとは思いますがご理解の上、ご検討頂ければと思いますm(__)m