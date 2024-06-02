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ランセル　ショルダー巾着バック
商品番号 X24476243202
商品名

ランセル　ショルダー巾着バック
ブランド名 ランセル
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランセルショルダーバック素材···レザー(本革)カラー···ブラック種類···巾着バッグ革のベタ付きもなく、綺麗な状態ですが中古品と言う事をご理解頂き購入を検討下さい裏側に剥がれた様な所あり、写真でご確認下さい
http://narcologia.ru/goods/marshal909480.html
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