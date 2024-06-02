ランセル　ショルダー巾着バック

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ランセルショルダーバック素材···レザー(本革)カラー···ブラック種類···巾着バッグ革のベタ付きもなく、綺麗な状態ですが中古品と言う事をご理解頂き購入を検討下さい裏側に剥がれた様な所あり、写真でご確認下さい