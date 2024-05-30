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バーバリーズ シルク スカーフ イタリア製 ホワイト ネイビー【未使用品】
商品番号 P79468470704
商品名

バーバリーズ シルク スカーフ イタリア製 ホワイト ネイビー【未使用品】
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 4,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Vincentの商品をご覧頂きありがとうございます。-------------------------------------------------------------------★送料無料★即日配送(16時までの決済分、土日祝を除く)★即購入OK★WedospeakEnglish.IfyouhaveanyquestionspleasefeelfreetosendcommentsinEnglish.#Vincentの他の商品はこちらから-------------------------------------------------------------------0703-4【商品内容】バーバリーシルクスカーフイタリア製ホワイトネイビー【未使用品】BURBERRYS【付属品】なし【サイズ】横約86.5cm、縦約88cm多少の誤差はご了承くださいませ！【状態】タグ付き未使用品ですが保管していますので未使用に近いとさせて頂きます。中古品ですので写真の状態をよくご覧頂きご理解のある方は是非ご検討宜しくお願い致します。●●●正確な情報を記載するため努力していますが、人間がやることでして記載のミスがある場合もあります。商品が届いてから記載と相違する場合返品をお受けしていますが、完璧を求めている方はご購入をご遠慮いただけますようお願い申し上げます。●●●【仕入先】ブランドオークションサイト
http://narcologia.ru/goods/Stanford199273.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy914853.html
http://narcologia.ru/goods/moisture201469.html
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