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ニットワンピース　ロング　タートルネック
商品番号 C64613931471
商品名

ニットワンピース　ロング　タートルネック
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビューティアンドユースのニットワンピースMサイズ去年購入。2、3回着用。ホームクリーニング済み。ハンガーかけしていたので、若干丈が長くなった気がします。158㌢で足首丈です。袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
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