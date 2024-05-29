クロコダイル【IBIZA】ショルダーバッグ オーストリッチ ブラウン ...

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商品詳細
こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。#みさ_その他のバッグ【ブランド】IBIZAイビザ【商品】ショルダーバッグ※A4収納不可※自立可能【カラー】ブラウン茶色※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）21×26×6ショルダー紐 最長 約115cm【素材】オーストリッチクロコダイル【付属品】取扱カードチャーム【状態】★used通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪表地 :使用感程度裏地 :良好型崩れ :なし角スレ :なし持ち手 :使用感程度金具 :スレ程度ホック :良好ファスナー:良好ベタ付き:なしクリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#みさ_その他のバッグ
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