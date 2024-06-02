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花柄ロングワンピース
商品番号 Q72214105142
商品名

花柄ロングワンピース
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春、秋物購入したのですが、太ってしまったため、一度も着ていません。タグは、切ってしまいましたが、試着のみの新品です。紫色と白の小花、グリーンの葉が綺麗です。ウェストゴム、リボンあり。(ワンピースのキャミソールあり)返品は、お断りします。ご理解、頂いた上でご購入下さい。
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