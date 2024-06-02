

花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース



花柄ロングワンピース 花柄ロングワンピース

春、秋物購入したのですが、太ってしまったため、一度も着ていません。タグは、切ってしまいましたが、試着のみの新品です。紫色と白の小花、グリーンの葉が綺麗です。ウェストゴム、リボンあり。(ワンピースのキャミソールあり)返品は、お断りします。ご理解、頂いた上でご購入下さい。