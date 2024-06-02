NIKE NSW クラブ+ HDY PK4 S/S Tシャツ　新品未使用品

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ご覧頂き有難う御座います。■商品説明・状態■NIKENSWクラブ+HDYPK4S/STシャツ新品未使用・未開封品■カラー(メーカー表記)ブラック(010：ブラック)■素材：本体：綿100％■2023Springモデル■サイズ：フリー（タグはメンズSとなっています）引用快適な定番デザイングラフィックがアクセントに効く、NIKEのTシャツ。柔らかく軽いコットン100%地で着心地抜群の1着。ブラックのボディに映えるNIKEのロゴやスウィッシュが、スタイリングのアクセントになってくれます。適度にゆとりのあるシルエットで1枚で着やすいのもこれからのシーズン嬉しい。あらゆるアスリートのためのマストアイテム。どんな日でも、何にでも合わせやすいTシャツで、思い切り遊びましょう。◇ご入札に際してのお願い。新品未使用品ですが見落とした汚れやタタミ皺などがある場合がございます。専門ショップ店頭等の総合的なハイクオリティをご希望の方、神経質な方はご遠慮していただき,ノークレーム、ノーリターンをご了承、お約束できる方のみ宜しくお願いいたします。＊保管環境喫煙者・ペットいません。自宅保管です。カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬#メンズ#レディース#キッズ#男女兼用#NIKE#ナイキ#Tシャツ#ブラック#ロゴ#MUSEdeDeuxiemeClasse#無地#チャンピオン#バスケ#バスケット