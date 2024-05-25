アウターブラウス　半袖　黒

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商品詳細
黒ブラウスタイプのアウター半袖Mサイズで、デザイン性が高い商品です！ブランド名は不明ですが、恐らくPEPLUMYoshikiHishinumaだと思います。伸縮性のある素材でシワになりません。何回か使用してます。汚れはありませんが、少しほつれがあります。中古品ですが目立つ汚れなど無いので良い状態です！伸びる素材で、クシュクシュしてます。中にタンクトップなどのアウターで利用頂けます。伸びる素材なので、少々厚手のトップスでもOKです。サイズは不明ですが、恐らくMサイズくらいです。洗濯する時もネットに入れて、干す時は絶対にハンガーは使わず、洗濯バサミに挟んで干して下さい。発送の時は、ジップロックに小さく丸めて発送します。その方が伸びず崩れず利用出来ます。素材:ポリエステル100%このような状態でご理解頂いた上でご購入をお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/approximate54320.html
http://narcologia.ru/goods/pompous467223.html
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