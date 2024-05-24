★新品、未使用★ バナナリパブリック　パフスリーブサテンブラウス

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★新品、未使用★タグはありませんが、店舗での試着のみです。ノーカラーのサテンブラウスなのでお仕事にもオススメですし、デニム合わせでカジュアルにも着こなせます。ポリエステルなのでほとんどシワにもなりません。薄い素材なのでカーディガンを羽織れば冬以外は着用可能です。色違いのブラックも出品しています。セット売りも可能です。ご希望の際はお知らせ下さい。着丈約56cm身幅約54cmカラー···キャメルベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#バナナリパブリック#ギャップ#パフスリーブ#サテンブラウス#キャメル#ベージュ