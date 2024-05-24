LB-03☆タンクトップ　ダメージ加工　レゲエ　ダンス　Y2K ヴィンテージ

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商品詳細
LB-03タンクトップ ダメージ加工 リメイクサイズ FREE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーンカップ···カップなし季節感···春、夏こちらダメージリメイクしてありますのでご了承いただける方でお願いします。上記でuesd自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませm(__)m＊お値下げはごめんなさい。#ダンスウェア#ストリート#90S#y2k#レトロ
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