LB-03☆タンクトップ　ダメージ加工　レゲエ　ダンス　Y2K ヴィンテージ

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LB-03タンクトップ ダメージ加工 リメイクサイズ FREE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーンカップ···カップなし季節感···春、夏こちらダメージリメイクしてありますのでご了承いただける方でお願いします。上記でuesd自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませm(__)m＊お値下げはごめんなさい。#ダンスウェア#ストリート#90S#y2k#レトロ