7083. アーバンリサーチドアーズ ハードマンズリネンバックタックプルオーバー

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URBAN RESEARCH DOORS - URBAN RESEARCH DOORS リネンバックタックプル ...



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7083. アーバンリサーチドアーズ ハードマンズリネンバックタックプル ...



URBAN RESEARCH DOORS - 今季ハードマンズリネンバック ...



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コットンバックタックプルオーバー[DR36-21U107]｜URBAN RESEARCH公式 ...



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コットンバックタックプルオーバー[DR34-21U102]｜URBAN RESEARCH公式 ...



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DOORS コットンバックタックプルオーバー



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ご覧くださりありがとうございます☺︎urbanresearchdoorsの麻トップスです。ナチュラルな風合いが涼しげな一枚です。サラリとした肌触りなので長袖ながらも夏までしっかりと着て頂け、日除けにも活躍！前後に入ったタックで立体感が生まれ柔らかいシルエットです。スキッパーネックが女性らしいデザイン♪パンツやスカートとコーデしても可愛いアイテムになっております。使用感もなくまだまだ着用頂けます。usedをご理解の上、ご購入をお願いします。○素材麻100○表記サイズワンサイズ着丈66身幅63.5裄丈73.5他にも出品中です！下記のタグから飛べます♪ ↓#ナツメグshop色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル