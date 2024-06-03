ポケモンカード　バイオレット　ミライドンsar

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商品詳細
開封後はすぐにスリーブに入れました。新品未使用で目立った傷や汚れ等はありませんが初期傷の関係もありますので一応プレイ用でご検討ください。普通郵便で発送させていただきます。配送事故の責任は負い兼ねますので予めご了承くださいませ。補償有りの配送方法をご希望であれば、事前にお問い合わせください。また、すり替え防止の対策として返品などの対応は行っておりませんのでご了承の上でご購入をお願い致します。即購入OKです。シリーズ···トレカその他種類···ポケモンカード(ポケカ)
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