未使用　さらさら袖立ちドルマンブラウス

水通しのみで未使用になります(^^)涼しく着れて、スタイルよく見えます。子供が小さく、汚されそうでなかなか着る機会がないので未使用のうちに出品させてもらいます。カラー クリーム¥6600で購入しました。人気で完売している商品です。



さらさら袖立ちドルマンブラウス(505420053) | スタイルデリ(STYLE ...



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