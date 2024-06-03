美品 バーバリー ブルーレーベル 半袖 シャツ ノヴァチェック ホースロゴ 刺繍

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ご覧頂きありがとうございます。------------------------------●ブランドBURBERRYBLUELABEL●サイズ表記38Mサイズ相当●平置き計測(cm)肩幅：39身幅：46着丈：57袖丈：16.5ストレッチ性：なし※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。●カラーノバチェック ベージュ●素材画像のタグでご確認ください。●状態こちらの商品状態は【A】です。【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、風合い有り、ヴィンテージ------------------------------即購入大歓迎です！！⭐︎お得な割引き実施中⭐︎フォロー割引→200円OFFお得なセールも実施しております！セール情報はコメント欄をチェック！※発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)※購入場所古物ブランド市場ご購入ご検討の方はぜひともプロフィールのご確認お願い致します。A-1-412