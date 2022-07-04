【極美品】ルイヴィトン　長財布　ダミエ　ジッピーウォレット　ラウンドファスナー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。LOUISVUITTON【ルイヴィトン】長財布 ダミエ ジッピーウォレットとなります。ブランド:LOUISVUITTON【ルイヴィトン】シリアル:CA2131サイズ：縦幅10cm横幅19.5cmマチ2.5cm付属品：箱、保管袋 付き。状態:【極美品】全体的にとても綺麗な状態です。外側 目立つ傷汚れなどありません。角スレ、ほつれなどありません。ファスナー良好です。内側 カードケースやお札入れの方が目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。素材のベタ付きや特に気になる臭い等もありません。ファスナース良好です。小銭入れ底に剥がれがあります。備考:中古品となりますので傷や汚れなど写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布
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