極 美品 レア ロエベ ヘリテージ レザー トートバッグ ハンドバッグ ブルー

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ご覧頂きありがとうございます(^_^)出品中の商品はこちら♪#RomUsed#Romロエベ☆即購入、大歓迎！原則当日発送！東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。極美品！レア！ヴィンテージ！☆ヴィンテージロエベ一点物‼︎ヴィンテージ品になりますので小傷、スレ等ございますが、ヴィンテージロエベにありがちな破れや目立つ汚れ無く、極美品の部類に入るお品かと思います(^_^)ロエベの代名詞と言われるほどの人気を誇っているアマソナにも引けを取らない可愛いバッグ(˃̵ᴗ˂̵)バッグ内部には長財布二つ折り財布スマホポーチ500mlペットボトル等普段使いに必要な物は楽々入ります(*´-`)A4サイズ収納可能で通勤や通学にもぴったり☆シンプルなデザインかつ上品なレザーが高級感を醸し出します(*´-`)メンズにもおすすめの逸品！内部は高級布地素材となっておりますので、ヴィンテージロエベにありがちなバッグ内部のベタつきは、ございません！ご購入後高額な修理や張替え等せずにお使い頂けます♪ヴィンテージショップにてレザー部分メンテナンス、内部防菌加工済みですので衛生的にも気持ち良く安心してお使い頂けるかと思います★colour:ブルー青☆状態ランク：SA＊参考状態ランクはプロフに記載しております。状態ランクについては主観になります。画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)☆サイズ：縦幅約25cm横幅約28cmマチ約12cm若干の誤差はお許し下さい。☆素材：レザー☆付属品:クロシェット☆備考：ヴィンテージ/USED品になりますので新品未使用品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。☆プロフィールを一読お願い致します。0807628-3