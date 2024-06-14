チャコット　レイヤードパンツ（日本製）

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商品詳細
チャコットのレイヤードパンツ軽量、速乾、ストレッチMサイズちょうちょの刺繍マークがかわいい、ウェルコンフォシリーズ。レギンスとガウチョが一体化したパンツです。ガウチョの裾を結ぶと、また違った印象でお使いいただけます。ガウチョ部分は、ツルッとした生地で、大人っぽいピンクベースの花柄です。レギンス部分は、肌あたり柔らかい生地で、色はダークブラウンです。ウエスト部分は、締め付け感が少ないゴム仕様で、レギンスと同じダークブラウンカラーです。目立つ汚れや傷はありませんが、自宅保管しておりましたので、ご理解頂ける方、宜しくお願いいたします。
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