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【美品】フェリージ ハンドバッグ 本革 レザー ナイロン ブラック 黒
商品番号 R50649321329
商品名

【美品】フェリージ ハンドバッグ 本革 レザー ナイロン ブラック 黒
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 5,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます^_^その他のバッグ・小物の商品も#mashonlineバッグ・小物商品一覧からご覧になれます(^^♪☺︎︎︎︎商品情報☺︎・ブランド【felisi】・アイテム【ハンドバッグ】・色【ブラック】・実寸サイズ【縦28cm横40cmマチ12cm】✴︎状態✴︎特に目立つダメージ等なく、まだまだ使っていただけます(^^♪✴︎商品説明✴︎フェリージのハンドバッグです(^^♪A4サイズはギリギリですが収納可能です。小型のバッグでとってもかわいいので、お出かけ等には最適です！※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。※保存袋やお花等はディスプレイ用です。【補足】プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。DM1070-9888
http://narcologia.ru/goods/voiceless990559.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture335341.html
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