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メゾンドリーファーreefur 梨花　2wayレザータッセルショルダーバッグ
商品番号 N93171133080
商品名

メゾンドリーファーreefur 梨花　2wayレザータッセルショルダーバッグ
ブランド名 エム(メゾンドリーファー)
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革柄・デザイン···無地カラー···ホワイトご覧頂き有難う御座いますショルダー部分は取り外し可能です色ホワイト付属品:maisondereefurのピンクのショッピングバッグ一枚サイズ縦約16センチ×横約22.5センチ×マチ約８センチ状態数回使用、保存袋に入れて自宅保管しておりました。革や手持ち部分には目立った汚れは無く色の変色もありません。状態は良いと思います。金具が当たる部分は黒くなってしまっています。画像で確認してください。画像5、6カバンの中の生地にシミがあります。画像8定価は6万円ぐらいと思います。
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