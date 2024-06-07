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【今買うと超お得】冬物コート ROSE BUD レッド
商品番号 M75538703243
商品名

【今買うと超お得】冬物コート ROSE BUD レッド
ブランド名 ローズバッド
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。✴︎即購入OKです。✴︎フォロ割実施中。✴︎クリーニング済み#happy★古着女子*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆仕事用にスーツの上から着ていました。モノトーンの服と合わせやすいです。⚫︎状態：Bやや使用感、古着感あり【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある※古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入はお控え下さい。又撮影端末によって色味に若干の差がある場合があります。⚫︎ブランド：ローズバッド⚫︎カラー：レッド⚫︎サイズ：L〔平置き・㎝〕・着丈63.3・身幅55・肩幅55.5・袖丈58※測定値の若干の誤差はご了承下さい。※サイズのご確認をよろしくお願いいたします。*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆『フォロー割・おまとめ買い割引』あります。フォロー割り・3000円~5000円:出品価格から200円引き・5001~10000円:出品価格から300円引き・10001円~:出品価格から5%《おまとめ買い割引》フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで300円引※全ての割引が併用可能です。※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆#ローズバッド#ROSEBUD#コート#レディース#アウター#オフィスカジュアル#古着●ご質問等お気軽にコメントください。どうぞよろしくお願い致します。#happy★古着女子
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