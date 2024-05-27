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MARIANO made in italy イタリア製 ヴィンテージ
商品番号 J49975506137
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MARIANO made in italy イタリア製 ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

サイズ：身幅43cm着丈57cm状態良好。目立つ汚れではないです。カラー···ブルー袖丈···半袖
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