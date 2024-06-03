【a.v.v】 アーヴェヴェ ボウタイ ブラウス リボン 半袖 紺 42

商品番号E1396ご覧頂きありがとうございます(*^^*)＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／♥️緊急イベント♥️詳しくは、プロフィールをご覧ください(*^^*)✨✨✨#ゆうか♡古着✨✨✨＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼❣️割引情報❣️♥️フォロー割♥️1000〜2999円←100円割引3000〜4999円←300円割引5000円以上←500円割引アカウントフォロー後【フォロー割希望】とコメントくださった方、割引致します❣️セット割、リピート割などたくさんの割引を実施中♥️複数購入の方、しっかりと値引きさせて頂きます❣️割引の詳細はプロフィールをご覧下さい(*^^*)#ゆうか♡古着＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／▼ブランド▼カラー▼サイズ▼素材▼状態写真に記載しておりますのでそちらをご確認ください♪（素人採寸のため若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください）＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／！取引時の注意点！古着の取り扱いになりますのでご理解のある方のみご購入の程お願い致します。検品しておりますがキズや破損の見落としがある場合があります。その際は【受け取り評価前】にご連絡ください。ご購入後のトラブル防止のため質問がある方はご購入前にお願い致します。



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