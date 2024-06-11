snidel ボリュームラッフルフリルブラウス

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オンラインで注文し、試着のみの使用です。好みが変わったため、この度出品いたします。写真の1.2枚目の様に前後2wayで着用いただけます。フリルが大きく可愛いですが、色味が爽やかなので、お上品な雰囲気です。ウエストの所に紐がついているので、雰囲気を変える事もできます。コメントなし、即購入OKです！※自宅で犬を飼っております。 洋服を保管している場所にはおりませんが、 ご了承をお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ミント袖丈···袖なしネック···Vネック季節感···春、夏