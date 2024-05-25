ジャーナルスタンダード レースカラークラフトブラウス カットワークレース

JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードレースカラークラフトブラウス衿元に印象的なカットワークレースを使用した、クラフト感のあるブラウス。特別感のあるこのブラウスは、1枚で主役級の存在感があり、着映えすること間違いなし。サイズ感：身体のラインが出にくいサイズ感です。素材感：やや透け感があり涼しい素材感です。着心地：胸元にレースが施されているので、主役級のブラウスです。●サイズ:フリー●実寸サイズ(約)・着丈:67㎝・身幅:53㎝・肩幅:41㎝・袖丈:34㎝※平置きで採寸しています※誤差はご了承ください●カラー:ブラック綿100%特に気になるようなダメージは見受けられませんが、中古品になりますのでご了承ください。中古品へご理解のある方、状態にご理解、ご納得頂ける方のご購入をお願いいたします。特に気になる点がなければ即購入大歓迎です。購入後のクレーム、返金、返品には応じられませんのでご了承下さい。◆プロフィールをご確認ください。…………………………………………↓衣類一覧はコチラから↓#Cacao衣類



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