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- 【新品未使用品】SNIDEL スナイデル フリルスリーブブラウス
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商品詳細
SNIDELスナイデルフリルスリーブブラウス●カラー:WHITE●サイズ：タグ表記FREE着丈55.5cm●素材：ポリエステル65%ナイロン35%●状態：新品未使用品です。●定価：12980円※着用予定だったためタグは破棄していますが新品未使用品です。●その他、注意事項：店頭で購入した正規品です。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。袖丈···半袖素材···コットン季節感···春、夏
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