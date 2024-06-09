仏像台座木地。3 寸座像用[D3座丸- 01 ]



仏像 大日如来 座像 柘植製 丸座 2寸 金泥書 真言宗 /総柘植 つげ ツゲ ...



仏像 釈迦如来 座像 肖楠木製 八角台座 1.8寸 金泥書 顔書 彫眼 曹洞宗・臨済宗・天台宗 /１．８寸 1寸8分 １寸８分 8角 ご本尊 褐色 濃色



仏像 座弥陀 白木 丸台 2.5寸 | お仏壇のはせがわ公式通販



【香華堂特撰●仏壇用御仏像】【真言宗用】 大日如来 白檀製(木地) [玉眼入り] 3.0寸 飛天光背 六角台 [全高347×幅150×奥行118mm] 摩訶毘盧遮那如来/大光明遍照/座像/坐像 -香華堂 OFFICIAL WEB STORE



天台宗】柘植製 阿弥陀如来(座像/3寸) 六角キリン台座 水煙光背 金泥 ...



香華堂特撰○仏壇用御仏像】【禅宗用】 座釈迦 桧木製(木地)※玉眼無し ...



仏像 釈迦如来 座像 柘植製/ツゲ 丸座 2寸 木地 曹洞宗・臨済宗・天台宗 /おしゃか様 つげ ２寸 2.0寸 ２．０寸 二寸 丸台座 丸台 蓮華座 仏壇用 ご本尊



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仏像 本柘植 六角台座 【大日如来】 二重火炎光背 （木地） 2寸/2.5寸 ...



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▪️3寸座像用の台座セットです。▪️商品番号[D3座丸-01]サイズ蓮台 直径95mm✕厚さ30mm返花 縦横122mm✕厚さ22mm上框 縦横139mm✕厚さ11mm下框 縦横156mm✕厚さ10mm下框足 厚さ5mm✕8枚☆上框、下框はすべて接着済☆下框足は框サイズに合わせてご使用ください。 ▪️木曽さわらの乾燥材をカットし手ロクロで仕上げています。採寸による若干の誤差およびロクロ目、ケバ立はご容赦ください。▪️「木曽さわら」とは木曽ひのきと並び木曽地方を代表する木材の一つで、ひのきより柔らかく、加工が用意で美しい用材と言われています。また耐水性に優れ、おひつや鮨桶、浴室や浴槽材として利用されています。