ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ポケモンカードハイクラスパックvstarブイスターユニバースbox新品未開封 シュリンク付きBOXになります。箱のまま発送いたします。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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