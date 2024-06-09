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ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box
商品番号 N22270039769
商品名

ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。ポケモンカードハイクラスパックvstarブイスターユニバースbox新品未開封　シュリンク付きBOXになります。箱のまま発送いたします。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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