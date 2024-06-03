ドックプリントビックＴシャツ

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シンプルなプリントですが、全体的に見るとすごく可愛いプリントです。一枚で着ても、インナーにロンＴやカットソーを合わせて着てもいいですよ!着たものですから気になる方は御遠慮ください。発送は折りたたんでコンパクト梱包させていただきます。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...袖なしネック...Uネック季節感...春,夏,秋#SIZE…身幅142cm、前着丈69cm、後着丈85cm#チュニック#ワンピース#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#VivienneWestwoodREDLABEL