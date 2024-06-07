リムアーク　透けシャツ　ドルマン

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商品詳細
リムアークの長袖ドルマンシャツです。中心のギャザー部分より外側は透け感のある素材になります。カジュアルに着ていただけるシャツです。色はネイビーブラックで、数回着用しました。
http://narcologia.ru/goods/moisture604769.html
http://narcologia.ru/goods/conception752457.html
http://narcologia.ru/goods/reflector538164.html
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