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ZARAオーガンジーパフスリーブトップス新品
商品番号 S43771050942
商品名

ZARAオーガンジーパフスリーブトップス新品
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら昨年モデルのZARAのトップスです。色がとても綺麗です♪一目惚れして購入しましたが自宅試着のみです。タグは切っています。宜しくお願い致します♡照明により薄く映っていますが、水色です♪
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