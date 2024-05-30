ZARAオーガンジーパフスリーブトップス新品

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商品詳細
こちら昨年モデルのZARAのトップスです。色がとても綺麗です♪一目惚れして購入しましたが自宅試着のみです。タグは切っています。宜しくお願い致します♡照明により薄く映っていますが、水色です♪
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