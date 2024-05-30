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★再値下げ★TSUMORICHISATO キャミソール
商品番号 B19082852861
商品名

★再値下げ★TSUMORICHISATO キャミソール
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSUMORICHISATOのトップスです個性的なプリントがステキです胸元のベロア素材とサイドのぼたんが可愛いです新品未使用size2
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