大型玉璧 希少 置物 瑞獣 雲紋 古玉彫刻 唐物 中国美術 古玩 風水開運

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サイズ：約14.3cm×14.3cm×0.8cm重量：約327g写真を見てご理解の上でご購入いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。良かったら他の出品もご覧になってください。宜しくお願い致します。おまとめ買いを大歓迎、安くします。返品返金キャンセルクレームお断り致します。おまとめ買い大歓迎、安く致します。声をかけて頂いておまとめ買いページを作ります、宜しくお願い致します৳৸ᵃᵑᵏᎽ৹੫ᵎ。素材···石主題···動物