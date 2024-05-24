ジョンガリアーノ (JOHN GALLIANO) Tシャツ

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【商品情報】・ブランド JhonGaliano・サイズUS（XS）日本サイズ S着丈64cm身幅42cm肩幅39cm袖丈16cm多少の誤差はご了承ください。○状態 使用感少なく目立つ汚れなし。プリント割れなし。色落ちも少なく良品です。中古品ですのでご理解ある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。