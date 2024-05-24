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ジョンガリアーノ (JOHN GALLIANO) Tシャツ
商品番号 B23973534816
商品名

ジョンガリアーノ (JOHN GALLIANO) Tシャツ
ブランド名 ジョンガリアーノ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】・ブランド　JhonGaliano・サイズUS（XS）日本サイズ　S着丈64cm身幅42cm肩幅39cm袖丈16cm多少の誤差はご了承ください。○状態　使用感少なく目立つ汚れなし。プリント割れなし。色落ちも少なく良品です。中古品ですのでご理解ある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。
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