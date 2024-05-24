スローブイエナ春夏ナチュラルネイビーカラーリラクシーエスニック調刺繍ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます✨フォロワー様、リピーター様、お値引き対応させていただいておりますので、是非プロフィール欄ご一読のうえ、コメントお待ちしております✨――――――――――――SLOBEIENA7分袖ブラウス――――――――――――人気の刺繍ブラウス。ふんわりと軽やかな素材で、暑い季節に爽やかで涼しげな一枚です。落ち着いた刺繍デザインとネイビーカラーで、甘くなりすぎず大人っぽい印象に。やや広めのスリーブラインで二の腕カバー効果も◎全体的にふんわり女性らしいシルエットで、ナチュラルなリラックスコーディネートにもぴったりです。ご自宅手洗いも可能なので、これからの季節に大活躍してくれるブラウスです✨他にも出品しております♪♪#Dokiセレクト◆サイズ表記―◆サイズ（平置）身幅：49着丈：61.5ゆき：57素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。◆素材綿 100％◆カラーネイビー◆状態特にダメージ等はなくキレイです。商品のキズ汚れなどは出来る限り、チェックしていますが、見落としなどがある可能性があります。あくまで中古品であり、素人保管・自宅保管の為、ご理解ある方のみご検討よろしくお願い致しますm(__)m即購入、大歓迎です。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください☆#アーバンリサーチ#ジャーナルスタンダード#IENA#Spick＆Span#SHIPS#BEAMS#nano・universe#ナノ・ユニバース#ユナイテッドアローズカラー···ブルー、ネイビー袖丈···半袖、半端袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋トップス ブラウス フレア ウォッシャブル イージーケア ナチュラル カジュアル シンプル リラクシー フェミニン レイヤード ニュアンス ベーシック きれいめ オフィス デート 美品 人気 定番 送料無料 紺 イエナ