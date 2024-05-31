【希少】コムデギャルソン ガール マキシ丈 ワンピース ギャザー カットソー

◉商品説明◉→希少ラインのコムデギャルソンガールのワンピースです。カットソーとフレアスカートがドッキングした様なデザインでコムデギャルソンらしい意匠が詰まっています。フレアスカート部分はギャザーたっぷりでかなり広がります。カットソー部分はあえて普通のシルエットなのでアウターやシャツ、ブラウスなどとのレイヤードが楽しめます。また、大きめのポケットが2箇所付いており、財布や携帯電話など楽々持ち運べます。これからの季節にピッタリなデザインです。この機会にぜひ。◉サイズ◉→表記サイズS→採寸サイズ(単位:cm)※平置きにて測定※素人採寸です。着丈:106肩幅:37身幅:39袖丈:18.5cm◉素材◉→コットン100%◉カラー→ブルーホワイトストライプ◉状態→一般的な中古品のコンディションです。目立った傷や汚れなどございません。◉発送・梱包方法→満足いただけるよう、丁寧な梱包を心がけています！通常、2日以内に発送させていただきます。品物により発送方法は変えさせていただく場合があります(匿名配送)。送料は込みとなっております。◉値引き交渉→値引き交渉受け付けます。全ての交渉を受け入れられるわけではありませんが可能な限り対応します。是非コメント欄にて問い合わせ下さい！その他ご不明点ありましたらコメント欄でお問い合わせください。TシャツロンTティアードスカートブラウスコムコムトリコ デザイナーズ アーカイブ ヴィンテージ



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