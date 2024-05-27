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ポピー sar
商品番号 D40454951097
商品名

ポピー sar
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後はすぐにスリーブ、サイドローダーに入れ、暗所にて保管しておりましたが、念の為プレイ用としてお考え下さい。裏面下部に初期傷の白かけが見受けられますので、相場よりお安くしております。※状態は、個人差がある場合がございますので、必ず写真で確認し、納得してから、ご購入ください。折れや濡れ防止対策をして、発送致します。すり替えやトラブル防止の為、返品、キャンセルはお受け出来ません。よろしくお願いします！
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