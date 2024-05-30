新品★レスポートサック ミッフィー 2way ショルダーバッグ スモールジェニー

新品未使用 送料無料 即購入可ギリギリ値段設定する為、値段交渉を断ります。ご了承くださいませm(__)mコロンとした丸みのあるフォルムが可愛い2WAYミニバッグ。気分やスタイルに合わせて持ち方を変えながら楽しめるのが嬉しい。ショルダー取り外し可能、手持ちでも肩掛けでもOK◎。ちょっとしたお出掛けに活躍必至のアイテム。【型番】8056【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×1裏面(内部)：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×2【サイズ】（約）縦20×横21×マチ6cm持ち手：（約）26cmショルダー長さ：調節可（約）76～137cm・簡易梱包での発送となります。発送の際は折りたたんで発送させて頂きますので、折りジワがつく場合があります。・生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なる場合があります。・色味は出来る限り実物に近くなるよう撮影に努めていますが、ディスプレイ環境や光の具合により若干の差異が出ることがあります。・寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。上記内容、及び未使用ですが自宅保管であることを予めご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★新品未使用★LeSportsacレスポートサックmiffyミッフィー2wayショルダーバッグスモールジェニー8056送料無料カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ



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