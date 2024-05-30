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最終お値下げ♡新品未使用タグ付き☆MARINA RINALDI 大判ストール
商品番号 H17168147676
商品名

最終お値下げ♡新品未使用タグ付き☆MARINA RINALDI 大判ストール
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 5,074 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリナリナルディの大判ストールです。大丸で購入しました。定価　38,000＋税素材　　　綿　80%　　　ナイロン20%サイズ　約74×205cmお色は黒(写真1.２枚目)が1番近いです。一目惚れして購入したのですが、機会がなくて、新品未使用のままコレクションになっていました。綺麗なうちに、お好きな方にお使い頂けレバ、幸いです。新品未使用ですが、自宅保管にご理解の上宜しくご検討下さいませ。ロングワンピースは、別に出品させて頂いておりますので、よろしかったらご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/approximate859720.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle426525.html
http://narcologia.ru/goods/assessor458503.html
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